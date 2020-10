Assembleia homenageia Dudu do Bifão e pai do vereador Salineiro

Na sessão desta terça-feira (27), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul emitiu duas moções de pesar em respeito à família do vereador André Salineiro pela morte de seu pai Hermes Salineiro e ao servidor da Assembleia Legislativa Duair Garcia, mais conhecido como Dudu e famoso pelo Bifão do Coophasul.

“Infelizmente, apresentamos mais duas moções de pesar, expressando nossas condolências às famílias enlutadas. Aos familiares de Duair Garcia, o Dudu, antigo servidor da Assembleia Legislativa MS, famoso pelo Bifão da Coophasul, e por mais uma vítima da Covid-19, Hermes Salineiro, pai do vereador da Capital, André Salineiro”, diz a nota.

Em outra moção, agora de congratulações, em homenagem pela formação da 1ª turma de medicina da UEMS. “Em tempo, também apresentamos uma moção de congratulação ao reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, pela formatura da 1ª turma de medicina da instituição”, explica.

