Assentados de Anhanduí recebem capacitação para gerar renda com a própria terra

Moradores de assentamentos do distrito de Anhanduí, em Campo Grande, receberam instruções e dicas para melhorar a conservação de produtos, frutas e alimentos que muitas vezes são plantados por eles mesmos nas horas, gerando a renda da família.

A região é conhecido por conta dos assentados serem famosos pelas vendas de doces, pimentas, queijos, salames e produtos em conserva.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), levou até o assentamento os curso profissionalizantes.

O instrutor do Senar Carlos Zanin, que é engenheiro de produção de alimentos, falou da importância do serviço de aprendizagem. “O Senar capacita os produtores a fim de gerar novas oportunidades de desenvolvimento econômico no campo e também para melhoria da qualidade de vida dos alunos”, frisa.

Entre este mês e julho, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Senar, ofertará mais quatro cursos: confeitaria: bolo e biscoitos (29 a 1º de julho), floricultura e cultivo de orquídeas (2 e 3 de julho), artesanato de bordado em ponto crivo (10 a 13 de julho) e produção de pães e salgados (20 a 22 de julho).

Para mais informações e inscrições ligue na Subprefeitura de Anhanduí, no telefone 2020-1152.

