Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Assisitentes educacionais inclusivos são convocados na Capital

Os convocados deverão comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho

08 outubro 2025 - 09h24Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, convocou em diário oficial desta quarta-feira (8), os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a função de Assistente Educacional Inclusivo. A medida visa preencher vagas remanescentes da última chamada, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados deverão comparecer no dia 9 de outubro de 2025, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida, para receber orientações sobre a documentação necessária para efetivação da contratação.

O nome dos candidatos convocados, bem como informações detalhadas sobre local, data e horário, constam no Anexo Único do Edital nº 20/2025-05.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Homem é julgado por matar após briga por dinheiro do "jogo do tigrinho" na Capital
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Ação acontece domingo
Cidade
Subea realiza feira de adoção de cães adultos neste domingo
Foto: Ilustrativa /
Cidade
Taxas do Detran anulam promessa de CNH por R$ 500, avalia sindicato
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Mais de 7 facadas: rapaz é condenado a 5 anos de prisão por assassinato na Duque de Caxias
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Política
Conselho tutelar sobrevive com R$ 50 por semana de combustível, denuncia vereadora
Av. Pres. Ernesto Geisel e Afonso Pena -
Justiça
Menor que perdeu o pai em acidente com bueiro terá pensão; prefeitura é cobrada pela Justiça
Adriane Lopes e Camilla Nascimento
Cidade
Dra. Camilla assume Prefeitura durante viagem de Adriane Lopes à Argentina
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel