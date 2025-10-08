Assisitentes educacionais inclusivos são convocados na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, convocou em diário oficial desta quarta-feira (8), os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a função de Assistente Educacional Inclusivo. A medida visa preencher vagas remanescentes da última chamada, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados deverão comparecer no dia 9 de outubro de 2025, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida, para receber orientações sobre a documentação necessária para efetivação da contratação.

O nome dos candidatos convocados, bem como informações detalhadas sobre local, data e horário, constam no Anexo Único do Edital nº 20/2025-05 .

