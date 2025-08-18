Assistente de educação infantil e merendeiros são convocados na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Administração e Inovação e de Educação, convoca os candidatos regularmente aprovados no Processo Seletivo Simplificado para atuarem nas funções de Assistente de Educação Infantil e Merendeiro, conforme previsto no Edital n. 21/2024-01.

Os convocados deverão comparecer na terça-feira (19), às 13h30, ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, Campo Grande, para receberem orientações sobre a documentação necessária para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A convocação tem por objetivo a recomposição das vacâncias ocorridas, sem aumento de despesas com pessoal, conforme estabelecido na legislação vigente.

A relação nominal dos convocados, local, data e demais informações constam no Diário Oficial desta segunda-feira , a partir da página 2.

