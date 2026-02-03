Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara

A assistente de educação infantil Natali Pereira de Oliveira teve sua exoneração publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, no decorrer desta terça-feira, dia 3.

Ela, inclusive, participou da manifestação pela manhã onde diversas assistentes foram até a Câmara Municipal reivindicar melhorias na categoria e nas condições de trabalho. Entre alguns pedidos estão: reajuste salarial, correção do enquadramento funcional e redução da superlotação das salas.

No documento publicado no Diogrande, a exoneração consta no extrato de rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.

Segundo soube a reportagem, Natali estava atuando na Semed (Secretaria Municipal de Educação) há oito anos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a assistente educacional desabafa dizendo que isso aconteceu por "simplesmente por querer lutar por igualdade pela nossa categoria".

"É isso que você ganha do sistema, é opressão, é perseguição, abuso de poder", declarou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também