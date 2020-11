Assoreamento volta ao lago após um ano e meio de obras

O assoreamento no lago do Parque das Nações voltou, a força da água acabou por causar uma erosão na nascente do rio Joaquim Português, resultando no aumento de sedimentos no lago menor. Para evitar que o lago voltasse a ficar assoreado, o parque recebeu obras há um ano e meio, mas bancos de areias já são vistos no local.

Ao JD1 Notícias, o gerente de unidade de conservação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Leonardo Palma, explicou que as medidas para resolver o problema já estão sendo tomadas há algum tempo. “É todo um conjunto de obras que é preciso fazer pra poder terminar, o assoreamento vem de fora, derivado da captação fluvial que vem pelos asfaltos. Em alguns pontos entravam areia, sedimentos de fora do parque, e num outro ponto específico que o rio Joaquim Português, a força da água causou uma erosão.”, explica.

Segundo Palma, uma licitação para resolver o problema já foi concluída e deve-se esperar passar o período de chuva. “Esse mês foi concluída uma licitação pra uma empresa fazer a recuperação dessa erosão, ai vai parar, isso vai acontecer assim que derem a ordem de serviço, a é capaz de esperar passar o período de chuva, intervir agora é até perigoso causar mais problema. O contrato com a empresa durará seis meses, é uma obra grande. “, finaliza.

