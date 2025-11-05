VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas

Motoristas que estavam utilizando a BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, decidiram interromper o trajeto após uma coluna gigante de poeira encobrir a rodovia e atrapalhar a visibilidade.

O fenômeno foi registrado durante a tarde desta quarta-feira, dia 5 de novembro. A condição climática em Mato Grosso do Sul mudou ferozmente logo após a emissão do comunicado de alerta de tempestade.

Segundo o portal Chapadense News, motoristas de veículos de passeio e caminhoneiros optaram por permanecerem no acostamento à espera da passagem do temporal.

Chapadão do Sul também está enfrentando essa mudança com a nuvem de poeira e ventos intensos.

Outras cidades da região norte também estão sendo afetadas com o temporal. Campo Grande é uma das cidades mais atingidas, com ventos de mais de 60 km/h, além de temporais que destelharam casas e árvores que caíram sobre veículos.

A meteorologia deixou o alerta de tempestade em vigência até o final da manhã de quinta-feira.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também