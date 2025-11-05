Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas

Situação climática acontece na rodovia, no trecho que liga a cidade de Chapadão do Sul

05 novembro 2025 - 15h00Luiz Vinicius     atualizado em 05/11/2025 às 15h11
Situação deixou motoristas apreensivos na rodoviaSituação deixou motoristas apreensivos na rodovia   (Chapadense News)

Motoristas que estavam utilizando a BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, decidiram interromper o trajeto após uma coluna gigante de poeira encobrir a rodovia e atrapalhar a visibilidade.

O fenômeno foi registrado durante a tarde desta quarta-feira, dia 5 de novembro. A condição climática em Mato Grosso do Sul mudou ferozmente logo após a emissão do comunicado de alerta de tempestade.

Segundo o portal Chapadense News, motoristas de veículos de passeio e caminhoneiros optaram por permanecerem no acostamento à espera da passagem do temporal.

Chapadão do Sul também está enfrentando essa mudança com a nuvem de poeira e ventos intensos.

Outras cidades da região norte também estão sendo afetadas com o temporal. Campo Grande é uma das cidades mais atingidas, com ventos de mais de 60 km/h, além de temporais que destelharam casas e árvores que caíram sobre veículos.

A meteorologia deixou o alerta de tempestade em vigência até o final da manhã de quinta-feira.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro
Cidade
Com atividades interativas, Bioparque leva educação ambiental ao 1º Rodeo Fest Inclusivo
Entre os principais eixos de atuação estão a regularização fundiária que deve beneficiar 10 mil famílias
Cidade
Programa "Sonho Seguro" será lançado amanhã com foco em moradia digna e inclusão social
VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores
Cidade
VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores
Carro ficou bastante danificado
Cidade
Árvore cai em cima de carro e fere motorista no Cabreúva
Árvores caíram sobre fiação em pontos da cidade
Cidade
Temporal deixa bairros sem luz e Energisa corre para reparar danos na Capital
Árvore interrompeu fluxo de veículo em rua da Vila Margarida
Cidade
VÍDEO: Campo Grande vira do avesso com temporal e rajadas de vento
Cachorras fugiram da casa
Cidade
VÍDEO: Viu a Kiara e a Crystal? Dono pede ajuda para encontrar doguinhas na Capital
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Um país de Marias, Josés, Silvas e Santos
Cidade
'Silva' lidera lista de sobrenomes mais comuns em MS e no Brasil; veja o seu
JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos
Cidade
JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande