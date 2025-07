Atenção: 192 do SAMU está fora do ar na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a instabilidade das linhas telefônicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), devido a ocorrência de furto de fios de fibra ótica na madrugada deste domingo (27), em Campo Grande.



Em razão do ocorrido o contato do 192 está temporariamente suspenso. O número disponibilizado para a população é o (67) 99873-2560.



O reestabelecimento do serviço está sendo feito pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (Agetec) e novas atualizações serão informadas pela reportagem.

