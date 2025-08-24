Menu
Atenção! Casa da Saúde e Hemosul irão fechar no feriado de terça-feira

Os dois voltam a funcionar normalmente na quarta-feira (27)

24 agosto 2025 - 10h41Brenda Assis
Sede do Hemosul, em Campo GrandeSede do Hemosul, em Campo Grande   (Bruno Rezende)

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz e o Hemosul localizados em Campo Grande não terão atendimento ao público terça-feira (26) devido ao feriado municipal do Aniversário de Campo Grande.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) orienta a população a fazer a retirada de medicamento até segunda-feira, 25 de agosto, na Casa da Saúde. Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Enquanto isso, as unidades do Hemosul ficarão fechadas na terça-feira. O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.

O feriado municipal foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz e o Hemosul retornam com os atendimentos normais na quarta-feira (27).

