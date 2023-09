Atenção: Confira as ruas da Capital que ficarão interditadas neste fim de semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecerão em algumas vias da cidade neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira:

Sexta-Feira, 22 de setembro a domingo, 24 de setembro de 2023

Horário: 22/09 e 23/09 das 18h às 22h e 24/09 das 09h às 13h

Local: Rua Brilhante entre Rua Aporé e Rua Paissandú

Evento: 32° Congresso de Missões

Sábado, 23 de setembro de 2023

Local: Av. Calógeras entre Rua Temístocles e Avenida Mato Grosso

Horário: das 13h às 19h

Evento: 2° Bici Forúm

Sábado, 23 de setembro e domingo, 24 de setembro de 2023

Local: Rua Dalva de Oliveira entre Rua Batuta e Rua dos Farmacêuticos

Horário: das 18h às 23h30

Evento: Culto de ação de graça para comemorar 12° aniversário da igreja Assembleia de Deus Nova Vida MS

Sábado, 23 de setembro de 2023

Horário: das 11h às 18h

Local: Rua Ajuana entre Rua Atenas e Rua Araguaçu

Evento: Projeto Social Luz Divina

Sábado, 23 de setembro de 2023

Horário: das 15h às 18h

Local: Rua Urupês entre Rua Evaristo Veiga e Rua Frei Caneca

Evento: Evento Social

Sábado, 23 de setembro de 2023

Horário: das 17h às 22h

Local: Rua Santo Anastácio, 709 entre Rua Santa Izabel e Rua Santa Rosa

Evento: Aniversário da Rádio Web Tempo

Sábado, 23 de setembro de 2023

Horário: das 17h às 00h

Local: Rua Ofaié Xavante entre Avenida Marquês de Pombal e Rua Dalva de Oliveira

Evento: 3° Festival de Prêmio Ação entre Amigos

Domingo, 24 de setembro de 2023

Horário: das 07h às 16h

Local: Rua Ofaié Xavante entre Avenida Marquês de Pombal e Rua Dalva de Oliveira

Evento: 1° Almoço Beneficente CT União das Artes

Domingo, 24 de setembro de 2023

Horário: das 16h às 00h

Local: Rua Prudentópolis entre Rua Três Poderes e Rua Porto Velho

Evento: 2° Festa da Primavera

Domingo, 24 de setembro de 2023

Horário: das 12h às 17h

Local: Rua Águia Real entre Rua Cisne e Rua Caité

Evento: Evento alusivo ao Dia das Crianças.

