Atenção: Confira as ruas interditadas neste sábado em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecerão em algumas vias da Cidade, neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira:

Sábado (30)

Rua Agostinho Bacha entre Rua Núbia Paulista e Rua Tucuruvi

Das 07h30 às 22h

Evento: Congresso da Juventude.

Sábado (30)

Rua Eurides Marques Diniz entre Rua Leopoldina de Queiroz Maia e Rua Evelina F. Selingardi

Das 08h às 12h

Evento: Palestra Violência Doméstica.

Sábado (30)

Avenida Marinha entre Rua da Península e Rua do Porto

Das 15h às 23h

Evento: 2° Cruzada Gospel Unificada.

Sábado (30)

Rua Pádua Gazal entre Avenida Pôr do Sol e Rua das Águias

Das 16h às 21h

Evento: Marcha para Jesus Evangelística.

Sábado (30)

Rua Bilac Pinto entre Rua Cachara e Rua Doçura

Das 19h30 às 00h

Evento: Ação de Graças do Projeto Social Jovens em Ação.

