Atenção: Consórcio Guaicurus adota mudanças em horários de ônibus

O Consórcio Guaicurus atendendo Ordem de Serviço da Agetran, informa que nesta sexta-feira (1º) de maio, sábados e domingos, o transporte coletivo irá operar com as mudanças advindas da mudança do toque de recolher das 24h às 5h.



No feriado e nos domingo, permanece as mesmas linhas/tabelas dos últimos domingos e feriados – denominadas “Operação Covid-19”, com o aumento de viagens que antes era até as 21h20, agora será até às 22h20 e 23h30.

Todos os ônibus dessas linhas irão se integrar na Praça Ary Coelho, no mesmo horário, o que garantirá a integração plena.



O atendimento aos sábados terá a escala que é realizada desde o dia 21 de março, atendendo determinação da Agetran. Até as 21h30 estarão em operação as linhas que vinham rodando todos os sábados, cuja planilha segue anexa.



A mudança ocorrerá a partir das 21h20, quando terá início a Operação Covid-19, com as linhas abaixo elencadas, com partidas da Praça Ary Coelho às 21h20, 21h40, 22h20, 22h40 e 23h30.



- 050 – Hospitais – centro

- 129 – Aero Rancho – região

- 130 – Moreninha III – região

- 232 – Mata do Jacinto – região

- 240 – Santa Luzia – região

- 327 – Santa Emília – região

- 328 – Coophavila II – região

- 413 – Núcleo Industrial – região

- 420 – Júlio de Castilhos – região

- 523 – Maria Aparecida Pedrossian – região

- 525 – Itamaracá – região

- 055 – Shopping Norte Sul – Shopping Campo Grande





