Atenção: Cruzamento da Antônio Maria Coelho e Pedro Celestino está "sem" semáforo

Motoristas campo-grandenses devem ter a atenção redobrada ao passarem pela Rua Antônio Maria Coelho, um dos principais acessos ao Parque dos Poderes, na tarde desta quarta-feira (30), após os semáforos do cruzamento com a Rua Pedro Celestino deixarem de funcionar.

Segundo informações enviadas ao JD1, a via está apresentando leve congestionamento, além da Antônio Maria Coelho ter se transformado numa espécie de via “preferencial” naquele ponto, com muitos motoristas da Pedro Celestino tendo que esperar antes de conseguirem passar pelo cruzamento.

Para quem quer evitar trânsito, o indicado é que os motoristas planejem rotas alternativas e evitem os trechos afetados.

O portal entrou em contato com a prefeitura de Campo Grande para solicitar uma previsão de quando os serviços serão normalizados, mas não recebeu resposta até o momento. O espaço segue aberto para posicionamento do executivo municipal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também