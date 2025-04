Atenção, motoristas! Confira o reordenamento do trânsito no entorno do Parque dos Poderes

Para melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a oferta de vagas de estacionamento, a Agetran realizou o reordenamento do trânsito em ruas do Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, que dão acesso ao Parque dos Poderes, localizado em Campo Grande.

Conforme o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), dentre as principais mudanças está a adoção de mão única em algumas ruas, possibilitando que o cidadão possa estacionar em ambos os lados da via, nas laterais da faixa central que foi mantida para o fluxo de veículos.

Além disso, alguns redutores de velocidade estão sendo instalados em determinados pontos do bairro, com o intuito de controlar a velocidade dos veículos e aumentar a segurança viária.

O Detran-MS, reforça todas as orientações passadas pela Agência Municipal de Trânsito, e orienta que motoristas fiquem atentos às placas indicativas e dirijam com cautela, respeitando os limites de velocidade e as novas regras de circulação na região.

Ruas afetadas - De acordo com informações da Agetran, a partir da Avenida Centáurea, as ruas Imbé e Gardênia passam a ter fluxo exclusivo no sentido Avenida Poeta Manoel de Barros, enquanto a Rua Antúrio seguirá no sentido contrário, com circulação unidirecional da Avenida do Poeta até a Avenida Centaurea.

Nas vias transversais também houve alterações. A Rua Junquilhos agora opera em mão única no sentido Avenida Ministro João Arinos até a Rua Gardênia, enquanto a Rua Resedá adota fluxo inverso, partindo da Rua Gardênia em direção à Avenida Ministro João Arinos.

