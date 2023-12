Atenção, motoristas! Reordenamento proíbe conversão à esquerda na Rui Barbosa

Começou a valer um novo reordenamento para a Avenida Afonso Pena, que agora impede conversão à esquerda pela via para Rua Rui Barbosa, um caminho feito diariamente por muitos motoristas da Capital.

Com banners da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alertando para a nova regra, o motorista que quiser acessar a rua precisará seguir até a Pedro Celestino, fazer a conversão na 15 de Novembro e virar na Rui Barbosa.

Motoristas que seguem pela Rui Barbosa ainda poderão fazer a conversão pela Afonso Pena, mas motoristas que seguem pela avenida principal não poderão mais fazer essa manobra.

