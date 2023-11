Atenção: Ônibus da Capital vão operar em plano especial neste feriado

No feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), o transporte coletivo irá operar em plano especial. Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), as linhas 054, 080, 081, 515 e 522 irão operar com plano funcional de sábados e as demais linhas com plano de domingo e feriado.

Em dias úteis são utilizados 100% da frota total veicular do transporte coletivo, já aos sábados 60% e nos domingos 28%. Já nestee feriado entrará em operação, aproximadamente, 43% da frota.

As mudanças já podem ser conferidas no site do consórcio guaicurus ou no aplicativo Peg Fácil.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também