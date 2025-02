Atenção! Ruas do Centro são bloqueadas para os blocos de Carnaval; veja quais

Devido aos blocos de rua no Carnaval, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou as interdições programadas no Centro de Campo Grande. O objetivo é garantir a segurança viária durante os eventos carnavalescos.

Saiba Mais Cidade Operação Carnaval 2025: Agetran divulga plano de segurança e ruas interditadas

A Agetran orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização provisória e a planejarem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições programadas para o Carnaval:

Bloco Cabeça Feita

Data: 21/02/2025;

Horário: 15h às 23h;

Local: Esplanada Ferroviária (Rua 14 de Julho com Av. Calógeras);

Bloco Grito do Evoé

Data: 21/02/2025;

Horário: 20h às 23h;

Local: Bar Tupy (Rua Antônio Maria Coelho, meia pista);

Bloco das Depravadas

Data: 21/02/2025 às 20h até 22/02/2025 às 14h;

Local: Barão do Rio Branco com 14 de Julho, em frente ao Bar do Zé;

Farofa com Dendê

Data: 21/02/2025 às 20h até 23/02/2025 às 00h;

Dia 22 e 23/02/2025, a partir das 13h;

Local: Esplanada Ferroviária, em frente ao Monumento Maria Fumaça (Rua Antônio Maria Coelho com Av. Ernesto Geisel);

Bloco Calcinha Molhada

Data: 22/02/2025;

Horário: 08h às 23h;

Local: Praça Aquidauana (entre Rua Barão do Rio Branco, Av. Ernesto Geisel, Rua Dom Aquino e Rua Aquidauana);

Bloco Arrastão Secult

Data: 23/02/2025;

Horário: A partir das 14h;

Local: Esplanada Ferroviária (Rua General Melo com Rua 14 de Julho);

Bloco Laricas Cultural

Data: 23/02/2025;

Horário: 15h30 às 23h;

Local: Orla Ferroviária (Av. Afonso Pena, Av. Noroeste e Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Morada dos Baís);

Cuidados no trânsito durante o Carnaval

A Agetran reforça a importância da segurança no trânsito durante o período carnavalesco. Os motoristas devem redobrar a atenção, não pegar o volante sob efeito de álcool e respeitar os limites de velocidade. Também é essencial observar a sinalização provisória e seguir as orientações dos agentes de trânsito para garantir um deslocamento seguro.

Para os foliões, é recomendado planejar o trajeto com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte público ou por serviços de transporte por aplicativo. A colaboração de todos é fundamental para que o Carnaval transcorra com tranquilidade e segurança.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Operação Carnaval 2025: Agetran divulga plano de segurança e ruas interditadas

Deixe seu Comentário

Leia Também