Atenção! Ruas serão interditadas a partir das 13h na Capital; confira

As comemorações dos 126 anos da Capital não param. Após interdições devido ao desfile cívico-militar, agora as vias são interditadas para a Marcha para Jesus, a partir das 13 horas nesta terça-feira (26).

Interdições para a Marcha para Jesus



Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av Ernesto Geisel)

Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido shopping)

Esses pontos de interdições são para concentração da Marcha, o restante do percurso que é sentido ao Parque das Nações Indígenas, será realizado um fechamento temporário, com apoio das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

A Prefeitura de Campo Grande orienta que motoristas e pedestres programem seus deslocamentos com antecedência, utilizando rotas alternativas durante o período das interdições.

