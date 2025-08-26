Menu
Atenção! Ruas serão interditadas a partir das 13h na Capital; confira

Após o desfile cívico-militar, as vias terão interdições devido à Marcha para Jesus

26 agosto 2025 - 11h29Gabrielly Gonzalez    atualizado em 26/08/2025 às 11h55

As comemorações dos 126 anos da Capital não param. Após interdições devido ao desfile cívico-militar, agora as vias são interditadas para a Marcha para Jesus, a partir das 13 horas nesta terça-feira (26).

Interdições para a Marcha para Jesus


Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av Ernesto Geisel)
Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido shopping)

Esses pontos de interdições são para concentração da Marcha, o restante do percurso que é sentido ao Parque das Nações Indígenas, será realizado um fechamento temporário, com apoio das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

A Prefeitura de Campo Grande orienta que motoristas e pedestres programem seus deslocamentos com antecedência, utilizando rotas alternativas durante o período das interdições.

