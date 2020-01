Atendente desaparece após sair do trabalho e pegar ônibus

Luiz Rodrigo Soares Marcelino, de 39 anos, desapareceu na última quarta-feira (8) no Chácara Cachoeira em Campo Grande e familiares buscam informações sobre seu paradeiro após três dias sem notícias, segundo informações da irmã dele, Marília Luiza Soares, de 32 anos.

Marília contou ao JD1 Notícias que Luiz trabalha em uma loja chamada Empório Equilíbrio na região do Bairro Chácara Cachoeira e desapareceu após deixar o serviço, por volta das 20h30, vestido com o uniforme do local

A patroa dele, que também é prima, conseguiu por meio de informações do cartão do vale transporte saber que a última vez ativo foi por volta das 21h.

Ainda não há suspeitas do que pode ter acontecido. Luiz mora com a irmã, há pelo menos 8 meses, em uma residência na Vila Marli.

Segundo o registro policial, no dia em que desapareceu, Luiz saiu de casa para trabalhar às 10h, de ônibus. Como não chegou em casa por volta das 22h, a irmã ficou preocupada.

No dia seguinte, quinta-feira (9), Marília conta no registro que chegou a mandar mensagem para ao chefe do irmão com objetivo de saber se ele havia ido trabalhar, mas ela também não tinha informações sobre o funcionário.

O uniforme de Luiz e a carteira de trabalho dele foram encontrados em um armário no seu local de trabalho. Ainda segundo o boletim de ocorrência, no dia anterior, o atendente chegou a dormi fora de casa, na residência de uma amiga, mas que teria avisado os familiares que não retornaria para casa.

Mesmo assim, na manhã em que foi visto pela última vez, Luiz chegou a ir em casa se arrumar para novo dia de trabalho.

Quem tiver informações quanto ao paradeiro de Luiz ou qualquer informação que possa ajudar a família a encontrá-lo, pode entrar em contato pelo número 993472665 ou 99107-3648.

