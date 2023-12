Atendimento na Casa da Saúde retornará no dia 2 de janeiro

A população que precisará retirar algum medicamento na Casa da Saúde deve realizar o procedimento até essa sexta-feira (29), pois o local não funcionará no Ano Novo, retornando com os atendimentos normais apenas no dia 2 de janeiro.

A informação foi divulgada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), que explicou que a renovação das solicitações e dispensação o horário de atendimento vai das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Para atendimento de protocolo – primeiro cadastro –, as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas, no período da manhã, e das 13 horas às 15 horas, no período da tarde.

De maneira provisória, a Casa da Saúde está atendendo no Centro de Convenções Albano Franco, localizado a avenida Mato Grosso, 5.017 – Carandá Bosque, em Campo Grande.

