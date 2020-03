Atendimento presencial nos bancos está suspenso na capital

A prefeitura de Campo Grande por meio de decreto publicado no Diário Oficial dessa sexta-feira (20), suspendeu o atendimento presencial nas agências bancárias e o funcionamento de casas noturnas e de festas.

A suspensão vale a partir deste sábado (21) e vai até 5 de abril. Com a medida, os estabelecimentos deverão ser mantidos fechados ao acesso do público. Esse é mais um decreto da prefeitura para tentar conter o avanço do coronavírus. Na quarta-feira (18) o Município decretou estado de emergência por conta da doença. A medida foi anunciada pelo prefeito Marquinhos Trad durante uma "live", em uma rede social.

O decreto determina o fechamento de todos os parques públicos em Campo Grande. Também recomenda a iniciativa privada o fechamento de parques, parques aquáticos e praças e, ainda que todos os bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares restrinjam a lotação para 30%, mantendo a normalidade do funcionamento do delivery e e retirada de alimentos nos locais.

Ainda recomendou o fechamento de todas as academias de ginástica, centros de ginástica e estabelecimentos similares, e também dos shoppings centers e centros comerciais.

