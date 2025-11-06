Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Serviços da Agenfa e IPVA passam a funcionar em novo endereço na Capital

Outros setores da Secretaria de Fazenda também estarão neste novo prédio; confira

06 novembro 2025 - 11h06Gabrielly Gonzalez
Novo endereço fica na Rua da Liberdade, 717Novo endereço fica na Rua da Liberdade, 717  

A partir desta semana, os atendimentos presenciais da Agência Fazendária (Agenfa) de Campo Grande e de setores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) passam a funcionar em um novo endereço: Rua da Liberdade, 717, esquina com a Rua 13 de Maio.

Com a mudança, todos os serviços de IPVA e ITCD, antes prestados na antiga sede da Avenida Fernando Corrêa da Costa, também passam a ser realizados no novo prédio. O espaço foi totalmente reestruturado para oferecer mais comodidade, acessibilidade e eficiência aos contribuintes.

Além da Agenfa, o novo local concentrará atividades administrativas da Cofit e do Órgão Preparador Estadual (OPE), além de outras unidades da Sefaz que devem ser integradas gradualmente, como a Crat, Coacon, Unidade de Educação Fiscal, Controle de Arrecadação e Análise de Créditos Fiscais.

De acordo com a Sefaz, a mudança faz parte do processo de modernização administrativa e de melhoria dos serviços públicos, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a eficiência e transparência no atendimento ao cidadão.

Serviço:

Novo endereço: Rua da Liberdade, 717 – esquina com a Rua 13 de Maio, Campo Grande

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

Telefones:

    •    Agenfa: (67) 3316-7502 / 3316-7510 / 3316-7512

    •    IPVA: (67) 3316-7541 / 3316-7513 / 3316-7534

    •    ITCD: (67) 3316-7509 / 3316-7545 / 3316-7516

E-mail: [email protected]

Site: www.sefaz.ms.gov.br

Serviços digitais: https://eservicos.sefaz.ms.gov.br

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

MS realiza 'Dia D' em combate à dengue
Cidade
MS realiza 'Dia D' em combate à dengue
Campanha começa com intuito de promover ações para as crianças
Cidade
Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa dia 10 em Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto
Silas e Aysla foram mortos por engano
Justiça
Júri condena parte do grupo responsável pela morte de dois adolescentes em Campo Grande
Cães e gatos estarão disponiveis para adoção
Cidade
Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste domingo na Praça Bolívia
Mais de 40 chamados foram registrados pela Central 156
Cidade
Após temporal, força-tarefa atua na remoção de árvores e apoio a famílias em Campo Grande
Jiboia foi devolvida para área fechada da região
Cidade
VÍDEO: Motorista resgata jiboia que cruzava avenida no Parque dos Poderes
A queda aconteceu durante as chuvas de hoje
Cidade
VÍDEO: Vendedor querido do Tijuca perde tudo após árvore cair sobre sua barraca durante temporal
Situação deixou motoristas apreensivos na rodovia
Cidade
VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas
Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro
Cidade
Com atividades interativas, Bioparque leva educação ambiental ao 1º Rodeo Fest Inclusivo

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização