Serviços da Agenfa e IPVA passam a funcionar em novo endereço na Capital

A partir desta semana, os atendimentos presenciais da Agência Fazendária (Agenfa) de Campo Grande e de setores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) passam a funcionar em um novo endereço: Rua da Liberdade, 717, esquina com a Rua 13 de Maio.

Com a mudança, todos os serviços de IPVA e ITCD, antes prestados na antiga sede da Avenida Fernando Corrêa da Costa, também passam a ser realizados no novo prédio. O espaço foi totalmente reestruturado para oferecer mais comodidade, acessibilidade e eficiência aos contribuintes.

Além da Agenfa, o novo local concentrará atividades administrativas da Cofit e do Órgão Preparador Estadual (OPE), além de outras unidades da Sefaz que devem ser integradas gradualmente, como a Crat, Coacon, Unidade de Educação Fiscal, Controle de Arrecadação e Análise de Créditos Fiscais.

De acordo com a Sefaz, a mudança faz parte do processo de modernização administrativa e de melhoria dos serviços públicos, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a eficiência e transparência no atendimento ao cidadão.

Serviço:

Novo endereço: Rua da Liberdade, 717 – esquina com a Rua 13 de Maio, Campo Grande

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

Telefones:

• Agenfa: (67) 3316-7502 / 3316-7510 / 3316-7512

• IPVA: (67) 3316-7541 / 3316-7513 / 3316-7534

• ITCD: (67) 3316-7509 / 3316-7545 / 3316-7516

E-mail: [email protected]

Site: www.sefaz.ms.gov.br

Serviços digitais: https://eservicos.sefaz.ms.gov.br

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também