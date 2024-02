Atendimentos superam expectativas no 1° mês em agência do Detran no Sest/Senat

Um primeiro mês para ficar com o sorriso de orelha a orelha. Com mais de 500 atendimentos desde a sua inauguração, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) no Sest/Senat superou bem as expectativas nesse período.

Essa é a primeira unidade do Brasil a integrar os serviços do Detran no mesmo endereço em que o cidadão passa pelas qualificações. Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é mais uma iniciativa inédita que deu certo.

“Por ser o primeiro mês, eu diria que a agência nos surpreendeu pela quantidade de atendimentos que tivemos, pela procura que nós tivemos. Ou seja, facilitou muito acesso dos trabalhadores do setor do transporte para fins de renovação da CNH, para fins de emissão de documentos dos veículos", disso o diretor Herivelto Moisés.

Um dos diferenciais da Agência Sest Senat é o atendimento rápido aos trabalhadores e empresários do setor de transportes. Além da oferta dos mesmos serviços para o cidadão por meio de agendamento via site ou aplicativo Meu Detran.

Entre os dias 21 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro deste ano, foram registrados mais de 400 agendamentos, além da emissão de 155 CRVs (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

A Agência Horst Otto Schley, fica dentro do Sest/Senat, no Chácara Cachoeira, em Campo Grande. No local serão oferecidos serviços relacionados a CNH e também de veículos. O horário de atendimento ao público na agência será das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

