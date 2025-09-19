Atleta busca apoio para participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística

A campo-grandense Flora Cabriotti Bender dos Santos, de 16 anos, é uma jovem que sonha em representar sua cidade no Torneio Nacional de Ginástica Artística, que acontecerá em João Pessoa (PB). Ela tem se dedicado incansavelmente aos treinos, superando desafios e se destacando em suas competições.

Porém, para que esse sonho se torne realidade, Flora precisa de contribuição, já que os custos com viagem, hospedagem e alimentação são altos.

“Meu maior sonho é competir e mostrar tudo o que aprendi nos treinos. Cada ajuda que recebo me aproxima mais desse objetivo”, lembra Flora.

Como você pode ajudar:

A campanha para arrecadar os recursos necessários está sendo realizada por meio da Donativa , uma plataforma de crowdfunding sem fins lucrativos. A partir de R$ 10,00, é possível ajudar Flora a alcançar seu objetivo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também