Atleta busca apoio para participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística

Flora Cabriotti Bender pode representar Campo Grande na competição que acontece em João Pessoa

19 setembro 2025 - 09h25Sarah Chaves
Flora Cabriotti

A campo-grandense Flora Cabriotti Bender dos Santos, de 16 anos, é uma jovem que sonha em representar sua cidade no Torneio Nacional de Ginástica Artística, que acontecerá em João Pessoa (PB). Ela tem se dedicado incansavelmente aos treinos, superando desafios e se destacando em suas competições.

Porém, para que esse sonho se torne realidade, Flora precisa de contribuição, já que os custos com viagem, hospedagem e alimentação são altos.

“Meu maior sonho é competir e mostrar tudo o que aprendi nos treinos. Cada ajuda que recebo me aproxima mais desse objetivo”, lembra Flora.

Como você pode ajudar:

A campanha para arrecadar os recursos necessários está sendo realizada por meio da Donativa, uma plataforma de crowdfunding sem fins lucrativos.  A partir de R$ 10,00, é possível ajudar Flora a alcançar seu objetivo.

