Ator de 'Baby Driver' morre aos 16 anos após cair de carro em movimento

O perfil do Instagram do ator norte-americano Hudson Joseph Meek, 16 anos, informou o falecimento do artista que sofreu um traumatismo contuso e morreu 48 horas depois de um acidente.

As informações iniciais, publicadas pela revista US Weekly, são de que, na noite do dia 19 de dezembro, Hudson foi ejetado de um veículo no quarteirão 1900 da Canyon Road, perto da Rodovia 31 em sua cidade natal, Vestavia Hills, no estado do Alabama.

Para a mídia local, o Gabinete do Legista do Condado de Jefferson informou em um comunicado que uma investigação está em andamento.

"Nossos corações estão partidos ao compartilhar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta Terra foram muito curtos, mas ele realizou muito e impactou significativamente todos que conheceu", lamenta uma publicação em seu perfil.

Ainda segundo a postagem, no próximo dia 28 de dezembro será feita uma celebração para Hudson. Na ocasião, será anunciada uma bolsa de estudos em memória ao ator na escola Vestavia Hills High School.

Carreira

De acordo com o site IMDb, portal que reúne dados sobre cinema, Hudson fez sua primeira participação nas telas em 2014 no filme 'Papel Noel Vigarista'.

Na sua lista de trabalhos, entram ainda participações e papéis em 'MacGyver', 'Encontrados', 'Genius' e 'Baby Driver'. O seu último trabalho foi em 2024 na produção Academia de Duelo.

