Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor

Quem passa pelo campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) já sabe: além de estudantes, professores e servidores, há moradores ilustres e peludos que roubam a cena. Os gatinhos da UFMS fazem parte do dia a dia universitário, tiram sonecas nas salas de aula, deitam sobre mochilas, seguem grupos até o Restaurante Universitário e encantam todos que cruzam seu caminho.

O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação. Cada imagem compartilhada ajuda a dar visibilidade a animais que aguardam uma nova chance de ter um lar.

Esses felinos são cuidados pelo Projeto Proteção Felina, que atua no campus desde 2014 com ações de castração, alimentação e acompanhamento veterinário. Hoje, cerca de 150 gatos vivem espalhados pelos setores da universidade. Apesar de todo o carinho dos alunos e voluntários, muitos ainda enfrentam a realidade do abandono.

De acordo com Luana Martins, voluntária e responsável pelas adoções, os gatos recebem amor durante a semana, mas continuam vulneráveis. “Os gatos que chegam hoje são, em sua maioria, abandonados no campus. Durante as aulas, os alunos cuidam deles, mas nos fins de semana, quando chove ou faz frio, ficam totalmente expostos”, conta.

Para mudar esse cenário, o projeto incentiva a adoção responsável. O processo é criterioso: o adotante deve garantir um ambiente seguro, com telas de proteção e sem acesso à rua.

“Nosso objetivo é tirá-los da vulnerabilidade. Não é apenas adotar um gato, é oferecer segurança, amor e um lar definitivo”, reforça Luana.

Além disso, o projeto lembra que abandonar animais é crime, conforme a Lei Federal nº 9.605/98 (Art. 32), que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição de guarda futura.

Quem quiser conhecer os felinos e adotar um novo amigo pode entrar em contato com a responsável pelas adoções:

Luana Martins - (67) 99155-2525.

