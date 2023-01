Atrações culturais e musicais animam Cidade do Natal nesta quinta

As atrações culturais e musicais retornam na Cidade do Natal nesta quinta-feira (5), após o local ser fechada ontem para manutenção devido aos danos causados pelo temporal.

A Cidade abre às 17h com Cantatas de Natal (Chico Maria), o cantor regional Carlos Colman, DJ Marcelo, Parada Natalina, brinquedos, roda gigante inclusiva e espaços instagramáveis.

A Parada segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos poderão tirar fotos com as atrações.

O City Tour segue levando as pessoas para um passeio pelos principais pontos da Capital, ele tem saída em quatro horários: 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

