Atrações que devem acompanhar Ana Castelo no Rodeo Fest serão anunciadas hoje

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), lança nesta sexta-feira (29) a grade de shows do Campo Grande Rodeo Fest, que acontece dentro da 2ª edição da Expogenética MS entre os dia 30 de outubro a 9 de novembro.

Na ocasião, serão apresentadas as atrações da festa que promete agitar a capital sul-mato-grossense. O primeiro e único nome confirmado até o momento é da boiadeira Ana Castela.

Os rodeios do evento estão marcados para acontecer do dia 30 de outubro ao dia 1° de novembro, com premiação de até R$ 100 mil. Além do valor em dinheiro, a competição vale pontos para o campeonato brasileiro e mundial, através da PBR.

A primeira edição, realizada em 2024, atraiu mais de 75 mil pessoas e movimentou R$ 30 milhões em negócios, além de gerar 685 empregos diretos, impactando setores como hotelaria, transporte, estética e alimentação.

