Cidade

Atrações que devem acompanhar Ana Castelo no Rodeo Fest serão anunciadas hoje

Os rodeios do evento estão marcados para acontecer do dia 30 de outubro ao dia 1° de novembro

29 agosto 2025 - 12h13Sarah Chaves

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), lança nesta sexta-feira (29) a  grade de shows do Campo Grande Rodeo Fest, que acontece dentro da 2ª edição da Expogenética MS entre os dia 30 de outubro a 9 de novembro.

Na ocasião, serão apresentadas as atrações da festa que promete agitar a capital sul-mato-grossense. O primeiro e único nome confirmado até o momento é da boiadeira Ana Castela.

Os rodeios do evento estão marcados para acontecer do dia 30 de outubro ao dia 1° de novembro, com premiação de até R$ 100 mil. Além do valor em dinheiro, a competição vale pontos para o campeonato brasileiro e mundial, através da PBR.

A primeira edição, realizada em 2024, atraiu mais de 75 mil pessoas e movimentou R$ 30 milhões em negócios, além de gerar 685 empregos diretos, impactando setores como hotelaria, transporte, estética e alimentação.


Kaio & Gabriel
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Agronegócio
Justiça
Justiça
Cidade
Justiça
Saúde
Programa "Se Cuida, Jovem!" irá incentivar saúde preventiva na Capital
Justiça
Cidade
Campo Grande ganha quase 8,3 mil novos moradores em um ano, aponta IBGE
Cidade
Cidade
Polícia
Polícia
Cidade
