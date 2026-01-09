Vídeo: Atraso de pagamento leva trabalhadores da Santa Casa a nova paralisação

Trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande paralisaram as atividades nesta sexta-feira (9) após o não pagamento de salários que deveriam ter sido depositados até o quinto dia útil do mês. Segundo relatos de funcionários, ninguém recebeu os valores devidos, o que levou à interrupção dos serviços.

A nova paralisação ocorre poucas semanas depois de um movimento semelhante registrado em dezembro do ano passado, quando profissionais suspenderam atendimentos para pressionar a direção pelo pagamento do décimo terceiro salário. Na ocasião, após assembleias e negociações, ficou definido que o benefício seria quitado em duas parcelas, com a segunda prevista para até 10 de janeiro de 2026. Apesar do acordo, o impasse financeiro voltou a afetar o cotidiano da unidade.

A crise na Santa Casa se arrasta há meses e envolve atrasos salariais, dívidas acumuladas, dificuldades de abastecimento, superlotação e problemas operacionais. Em resposta ao cenário, um acordo mediado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul garantiu um pacote de mais de R$ 54 milhões em recursos públicos, com aportes da Prefeitura de Campo Grande, do Governo do Estado e de emendas parlamentares, destinados à manutenção dos serviços e à regularização de pagamentos.

Mesmo com a previsão de repasses parcelados ao longo dos primeiros meses de 2026, a paralisação desta sexta reforça o clima de incerteza e evidencia que, apesar dos acordos, a crise financeira segue sem solução definitiva.

O JD1 entrou em contato com a Sesau e aguarda informações a cerca do pagamento.

