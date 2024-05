Prefeitura marca audiências públicas sobre empreendimentos no Santa Fé e Carandá

Para apresentar e discutir os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentos localizados na Região Urbana do Prosa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará três audiências públicas em junho.

Conforme previsto no Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb .

As audiências públicas ocorrerão no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

No dia 24 de junho, a audiência pública é referente ao empreendimento multirresidencial com 104 unidades habitacionais – May Empreendimentos Eireli, localizado na Avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, Lotes 1F1E e 1F2, Bairro Santa Fé – Processo Administrativo 39.116/2024-71.

Já no dia 25 de junho, é a vez do empreendimento multirresidencial com 285 unidades habitacionais, 18 unidades comerciais e 35 unidades corporativas – May Empreendimentos Eireli, localizado na Avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, Lotes 1F1E e 1F2, Bairro Santa Fé – Processo Administrativo 39.115/2024-16.

Por fim, no dia 27 de junho, a discussão será sobre empreendimento multirresidencial com 102 unidades habitacionais, 3 unidades comerciais e 1 coworking – Propexa Incorporadora Ltda., localizado nos lotes 01, 02, 03 e 84, Quadra 22, entre as Ruas Cigana e Peixe Vivo, Bairro Carandá – Processo Administrativo 14.528/2024-06.

Sugestões acerca dos Estudos de Impacto de Vizinhança apresentados pelos empreendedores poderão ser protocoladas na sede da Planurb, em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30), ou enviadas para o e-mail [email protected]. O período para o envio das contribuições e sugestões é de 13 de maio a 4 de junho de 2024.

Serviço

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

