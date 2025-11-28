Audiência pública debate impacto de novo empreendimento no Monte Castelo

Será realizada nesta quinta-feira (28), às 18h, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente a um empreendimento multirresidencial com 200 unidades habitacionais no lote 12M4, com frente para a Rua Maria Aparecida Lacerda Fernandes, entre a Rua Dr. Wilson Coelho e a Avenida Norte, no Bairro Monte Castelo.

O projeto é da empresa Realiza Construtora Ltda. e tramita no Processo Administrativo nº 56.758/2025-15. A reunião acontece na sede da Planurb, na Avenida Calógeras, 356 (entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa), com transmissão ao vivo pelo canal de Educação Ambiental da autarquia no YouTube, conforme previsto em decreto municipal.

Os documentos que serão discutidos estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no site da Planurb. Sugestões da população puderam ser enviadas entre 20 de outubro e 7 de novembro, presencialmente ou por e-mail.

