terça, 12 de agosto de 2025
Cidade

Audiência pública discutirá aumento de valores imobiliários e impactos nos impostos

O evento convocado pelo vereador André Salineiro ocorrerá no próximo dia 29 de agosto na Câmara Municipal

12 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves

Em razão do aumento do valor venal dos imóveis em Campo Grande, o vereador André Salineiro (PL) propôs uma audiência pública que irá debater o tema e seus impactos diretos no bolso do contribuinte, especialmente no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

A audiência será no próximo dia 29 de agosto às 9h no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, dando oportunidade para ouvir dúvidas, sugestões e manifestações da sociedade sobre os recentes reajustes, que podem elevar significativamente os impostos municipais relacionados à propriedade e transferência de imóveis.

Conforme o Sindicato de Habitação (Secovi-MS), nos últimos meses, diversos bairros de Campo Grande vêm passando por valorização expressiva no mercado imobiliário. Destacam-se bairros como Santa Fé, Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Mata do Jacinto e Tiradentes, que lideram a lista dos mais caros por metro quadrado. O Santa Fé, por exemplo, atingiu o valor de R$ 11.069/m², seguido pelo Jardim dos Estados, com R$ 10.469/m².

Esse crescimento é impulsionado por novos empreendimentos, especialmente nas regiões leste e norte da cidade, onde bairros como Chácara dos Poderes, Nova Lima e Maria Aparecida Pedrossian têm atraído imóveis tanto de alto padrão quanto voltados à classe média.

Diante desse cenário de valorização imobiliária, a audiência pública proposta pelo vereador André Salineiro se mostra fundamental para garantir soluções que possam equilibrar a arrecadação municipal com a capacidade de pagamento dos contribuintes.

