Audiência Pública vai ouvir os usuários do transporte coletivo nesta quarta-feira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Consórcio Guaicurus na Câmara Municipal vai ouvir a população, durante a Audiência Pública nesta quarta-feira (25) das 13h às 17h, no plenário com transmissão ao vivo da Praça Ari Coelho, por meio da TV Câmara, canal 7.3 e Youtube .

A população poderá se inscrever para falar presencialmente, na Câmara Municipal, ou enviar relatos por link ao vivo através da TV Câmara, que também estará no Centro da Capital.

Cada cidadão inscrito terá até três minutos para se manifestar. A intenção é reunir denúncias, sugestões e observações dos usuários, que servirão de subsídio para o relatório final da CPI. “Chegou a hora do povo falar. É o momento de cada um contribuir com sua experiência, sua vivência, para que possamos buscar soluções concretas”, reforça o presidente da Comissão, vereador Dr. Lívio.

Serviço

Audiência Pública

Data: 25 de junho

13h às 17h

Local: Plenário Oliva Enciso. Câmara Municipal de Campo Grande- MS

Endereço: Avenida Ricardo Brandão, 1.600 – Jatiuca Park

