Autocine da UFMS volta no domingo com filme infantil

O clássico Autocine da UFMS, que embalou os campo-grandenses nos anos 70 e 80, estará de volta neste domingo (28), com sessão marcada para iniciar às 18 horas. Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente na Praça dos Imigrantes, região central de Campo Grande, a partir desta quarta-feira (24) às 8 horas.

A sessão de estreia apresenta o filme “Eu e meu guarda-chuva”, um longa-metragem nacional que busca atingir o público infantil e adolescente que se encantou com as aventuras de Harry Potter. “Eu e meu guarda-chuva” conta a história de Eugênio, um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda-chuva herdado do avô. Para resgatar sua amiga Frida, raptada pelo Barão Von Staffen, Eugênio e seu amigo Cebola precisam enfrentar os fantasmas de uma mansão mal-assombrada e outros desafios. O filme foi adaptado do livro de mesmo nome de Branco Mello e Hugo Possolo.

O retorno do evento foi pensado para oferecer uma oportunidade de entretenimento em meio a pandemia da covid-19 e todas as medidas de biossegurança, como distanciamento entre os veículos mínima de 2 metros, lotação do veículo e uso obrigatório de máscaras serão observados. Haverá aferição de temperatura e aqueles que estiverem com febre não poderão participar da sessão.

Ao todo, serão 13 edições que ocorrerão todos os domingos no espaço do Autocine na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Só poderão participar aqueles que apresentarem seus ingressos no momento da entrada no evento. É preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

Sobre o Autocine

O Autocine foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários. O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS.

São mais de 30 anos desativado para, finalmente, o cinema drive in ter seu retorno de forma gratuita em Campo Grande.

Serviço – A Praça dos imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Os ingressos poderão ser retirados das 8h às 13h30. Mais informações entre em contato pelo telefone 4042-1313, ramal 4307. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

