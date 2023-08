Avenida que dá acesso ao Lago do Amor é liberada parcialmente na Capital

A Avenida Filinto Muller, que dá acesso ao Lago do Amor, foi liberada parcialmente nesta terça-feira (15). A via foi interditada em janeiro deste ano para realizar obras de reconstrução, como medida preventiva diante do risco de desmoronamento. Até o momento, 35% da obra foi concluída. A previsão é que o serviço termine até 26 de setembro.

Segundo a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos), a pista foi liberada sentido bairro/centro, que estava interditada desde a última quinta-feira (10), para a construção do vertedouro, que serve para controlar a vazão da água do Lago do Amor e evitar transbordamento.

Com isso, quem sair do bairro e estiver a caminho do centro tem passagem garantida pelo local. Agora, a pista para quem faz o caminho contrário segue bloqueada.

Sobre o trecho ainda interditado, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas.

Para quem segue pela Avenida Filinto Muller no sentido centro/bairro, a Agetran recomenda pegar a Avenida George Chaia, Rua do Hipódromo e Avenida Gabriel Spipe Calarge.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também