Avenida Rachid Neder tem trânsito totalmente liberado após reparos

A Avenida Rachid Neder, em Campo Grande, teve o trânsito totalmente liberado nesta sexta-feira (9), após a conclusão dos reparos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa havia sido danificado pelas fortes chuvas registradas na última terça-feira (6).

Logo após o temporal, as equipes da Sisep começaram os trabalhos, removendo os blocos de asfalto soltos e realizando a limpeza da pista. Durante a manutenção, foram fechados 260 buracos em toda a extensão da avenida, e cerca de 60 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas para restaurar completamente o pavimento.

Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade. As equipes seguem em campo para atender outras demandas causadas pelas chuvas na Capital, garantindo manutenção e recuperação em diferentes pontos da cidade.

