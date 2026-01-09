Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Cidade

Avenida Rachid Neder tem trânsito totalmente liberado após reparos

Trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa foi danificado pelas chuvas

09 janeiro 2026 - 17h50Taynara Menezes
Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidadeCom a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade   (Foto: Divulgação)

A Avenida Rachid Neder, em Campo Grande, teve o trânsito totalmente liberado nesta sexta-feira (9), após a conclusão dos reparos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa havia sido danificado pelas fortes chuvas registradas na última terça-feira (6).

Logo após o temporal, as equipes da Sisep começaram os trabalhos, removendo os blocos de asfalto soltos e realizando a limpeza da pista. Durante a manutenção, foram fechados 260 buracos em toda a extensão da avenida, e cerca de 60 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas para restaurar completamente o pavimento.

Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade. As equipes seguem em campo para atender outras demandas causadas pelas chuvas na Capital, garantindo manutenção e recuperação em diferentes pontos da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Cidade
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran
Ônibus da Justiça -
Justiça
Casar ou separar: casamento e divórcio são as principais demandas da Justiça Itinerante
Atualmente, a Amicats mantém mais de 400 gatos sob seus cuidados
Cidade
À espera de um lar: Amicats promove feira de adoção neste sábado
Sede do TCE-MS -
Cidade
Crise do IPTU faz Tribunal de Contas sugerir prazo maior para quem paga parcelado
Funcionários votam pela paralisação
Cidade
Repasse da Santa Casa foi atrasado por 'problema técnico'
Trabalhadores se encontram fora do setor na manhã desta sexta-feira
Cidade
Vídeo: Atraso de pagamento leva trabalhadores da Santa Casa a nova paralisação
Sede da Ordem dos Advogados / Seccional Mato Grosso do Sul / OAB-MS - Foto:
Justiça
'Ilegal e abusivo', diz OAB em ação judicial contra aumento do IPTU em Campo Grande
Presidente da Comissão, vereador Rafael Tavares
Cidade
IPTU: Tratativas não avançam e Câmara estipula sessão extraordinária na próxima semana
Prefeita Adriane Lopes
Cidade
Mesmo sob críticas, prefeitura descarta retorno do desconto de 20% no IPTU

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026