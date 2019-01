Tamandaré recebe drenagem antes da segunda etapa de recapeamento

Estão sendo executadas obras de drenagem em uma distância de 350 metros da avenida Tamandaré, em Campo Grande. O trecho inicia a partir do cruzamento com a avenida Mascarenhas de Moraes e após a conclusão da drenagem o recapeamento será retomado. O serviço está previsto para ocorrer na direção da UCDB e, em seguida, o pavimento entre a rua Fernando Noronha e a avenida Júlio de Castilho.

De acordo com a prefeitura, os engenheiros implantaram uma drenagem com maior capacidade de escoamento de águas pluviais, devido a topografia do terreno (é uma baixada) que serve como bacia, captando enxurrada de dois pontos extremos da avenida.

“Quando a drenagem atual foi feita, não havia asfalto, nem ocupação na maior parte das duas laterais na direção da UCDB. À direita, lado do Jardim Seminário, foi pavimentada e foram construídos conjuntos habitacionais, surgiram loteamentos”, explica o secretário-adjunto, Ariel Serra.

Nesta região da cidade estão sendo investidos R$ 5,4 milhões (recursos do PAC Pavimentação) para executar quase 11 quilômetros de recapeamento. A rua Fernando Noronha, via de 3,7 km – ligação das avenidas Presidente Vargas e Tamandaré – está com asfalto novo. A avenida Euler de Azevedo terá 2,6 quilômetros recapeados, entre as rotatórias das avenidas Presidente Vargas e Ernesto Geisel.

Já estão com asfalto as duas pistas da Euler da avenida Presidente Vargas até a Tamandaré. Na Tamandaré o serviço foi feito entre a Euler de Azevedo e a rua Fernando Noronha.

O plano da prefeitura para os próximos seis meses prevê a execução de pelo menos mais de 30 km de recapeamento. A programação abrange corredores do transporte coletivo como a avenida Bandeirantes e a rua Bahia; vias como a Zulmira Borba (que será duplicada); Jerônimo de Albuquerque, no Nova Lima; Francisco Pereira Coutinho; Silvério Faustino e Santo Augusto, na mesma região.

