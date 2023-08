Avenida Três Barras recebe novas sinalizações horizontais e verticais

As obras de requalificação viária da rotatória da Avenida Três Barras já entraram em processo de finalização para a entrega prevista para o dia 11 de setembro, com a implementação de sinalizações horizontais e verticais.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta que os condutores que circulam pela região devem ficar atentos às mudanças, já que a Rua Domingos Jorge Velho, entre a Avenida Três Barras e a Manoel da Nóbrega, passa a ser mão única.

Com isso, os condutores que estiverem na Avenida Três Barras não poderão fazer a conversão para a Domingos Jorge Velho.

Assim que as instalações de todas as sinalizações, tanto horizontal, quanto vertical, forem concluídas, agentes da Agetran estarão no local para orientar os condutores sobre as novas regras de circulação da região.

