Avião caiu em Aquidauana após colidir com árvore, conclui investigação

A investigação técnica da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apontou que a queda da aeronave de pequeno porte que matou quatro pessoas no Pantanal, no último dia 23 de setembro, ocorreu após colisão com uma árvore de aproximadamente 20 metros de altura, localizada a 300 metros da pista da fazenda Barra Mansa, em Aquidauana.

De acordo com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o piloto realizou a primeira aproximação de pouso, mas com a visibilidade reduzida comprometeu a aproximação inicial da aeronave que ficou desalinhada com a pista e precisou arremeter. Na segunda tentativa, durante a curva de realinhamento, a aeronave atingiu a árvore, o que provocou a queda.

O relatório preliminar também aponta que o pouso foi feito em desacordo com as normas de tráfego aéreo, já que ocorreu cerca de 30 minutos após o limite para operações visuais diurnas (18h) e a pista não possui homologação para voos noturnos.

No acidente morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros. O grupo estava no Pantanal para a produção do documentário Planeta Esponja.

A investigação segue em andamento para apurar possíveis irregularidades no voo, como a ausência de plano de voo e a operação em área classificada como ZIDA (Zona de Identificação de Defesa Aérea).

