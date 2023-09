Bairro Arnaldo Estevão Figueiredo recebe curso gratuito de pães caseiros e salgados

A Prefeitura de Campo Grande, através da SUASC (Subsecretária de Articulação Social e Assuntos Comunitários), está com inscrições abertas para o Curso de Pães Caseiros e Salgados que será ministrado nos dias 19 e 20 de setembro, das 13h às 16h30, na ACAMAEF (Associação de Moradores Arnaldo Estevão Figueiredo II), localizada na Rua Dos Ferreiros, S/N- Arnaldo Estevão Figueiredo.

O curso faz parte do programa de capacitação e geração de renda promovido pela SUASC, visando ensinar aos interessados a arte de produzir pães e salgados para consumo familiar e geração de renda, seguindo orientações básicas sobre higiene, educação alimentar e valor nutritivo.

Para participar da capacitação, é necessário ter idade mínima de 16 anos. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 9 9660-0650, falar com Maria.

Serviço

Curso Gratuito de Pães Caseiros e Salgados;

Terça-feira (19) e quarta-feira (20);

Das 13h às 16h30;

ACAMAEF - Associação de Moradores Arnaldo Estevão Figueiredo II;

Rua Dos Ferreiros, S/N- Arnaldo Estevão Figueiredo;

Inscrições: (67) 9 9660-0650, falar com Maria.

