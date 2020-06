“Bairro da Gente” ajuda comércio prejudicado na pandemia

A pandemia causada pelo novo coronavírus causou desemprego e diversas pessoas viram suas rendas diminuírem ou até mesmo acabarem durante os dias de isolamento e fechamento de comércios. Pequenos comerciantes e trabalhadores informais foram os mais prejudicados.

Pensado em dar um suporte para que essas pessoas possam continuar seus negócios e manter suas fontes de rendas para depois que a ordem voltar ao normal, o Partido Social Cristão (PSC) criou o programa Bairro da Gente MS.

De acordo com o presidente estadual do PSC e pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Paulo Matos, a pessoa que cadastrar sua pequena empresa no site do programa, receberá um aparato para profissionalizar e manter seu negócio, oferecido de forma gratuita pelo partido.

“Vamos cadastrar essas pequenas empresas, dar apoio estratégico para elas de mídia, inclusive criando marca e vamos estimulá-lo. Por exemplo, o microempreendedor que tem um espetinho, nós iremos receber o cadastro dele, fazer uma arte e usar a rede social para potencializar a população daquela região, para que aquela região passe a consumir o espetinho dele”, explicou Paulo Matos.

O site para se cadastrar no programa Bairro da Gente MS pode ser acessado clicando aqui.

