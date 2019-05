Bairro Nova Bahia ganha Academia ao Ar Livre

Os moradores do bairro Nova Bahia e região serão beneficiados com a implantação da Academia ao ar Livre. Essa será a terceira academia instalada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em 2019 e deve atender mais de 5 mil pessoas.



A entrega acontecerá às 10 horas, de sábado (11), na rua Guarapuã, esquina com rua Pedro Bedoglim.



No local foram instalados 10 equipamentos para a prática de atividade física. A academia contará com alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.



Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o objetivo é garantir que o campo-grandense se movimente.



“Além das ações de esporte e lazer desenvolvidas pelos projetos da Funesp em 60 locais diferentes, nosso objetivo é fazer com que a população tenha a oportunidade de se movimentar perto de suas residências e assim, além das oficinas, estamos implantando novas academias ao ar livre na Capital”, explicou o gestor.

