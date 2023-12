Para os pets: bairro Nova Lima recebe 'Subea em Ação' nesta quarta-feira

O programa de Prefeitura que leva atendimento veterinário aos bairros da Capital, chega a região do Nova Lima, nesta quarta-feira (13). A Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) chega ao bairro a partir das 8h, com consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração de fêmeas e machos, além de orientação sobre a campanha Dezembro Verde – Contra o Abandono.

A iniciativa é uma forma de levar os atendimentos disponibilizados pela Prefeitura para os bairros e a atender a população que não consegue levar seu animal até a unidade.

Nas ações realizadas nos bairros, é necessário apresentar comprovante de residência e documento com foto, sem a obrigatoriedade do NIS. As senhas serão disponibilizadas até às 10h.

Serviço

Subea em Ação;

Nova Lima - Rua Jaci Maria de Azevedo Môro,164;

Quarta-feira (13);

Das 8h às 11h.

