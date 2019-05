Bairro Santa Fé e região amanhecem sem energia

Desde as primeiras horas desta quarta-feira (22), moradores do bairro Santa Fé e região estão sem energia elétrica.



A falta de energia também afetou o semáforo no cruzamento da rua Antônio Maria Coelho com a avenida Luiz Alexandre de Oliveira. Lá, uma equipe da polícia de trânsito auxilia na organização do trânsito que, até o momento, não apresentou lentidão.



Leitores relataram ao JD1 Notícias que a falta de energia afetou também o bairro Nova Bandeirantes e Coophafé. Informações apontam que, em algumas regiões a energia já está reestabelecida.



A redação entrou em contato com a assessoria da Energisa, que está apurando o motivo da queda, quantos bairros foram afetados e quando o serviço será totalmente reestabelecido.



O trânsito para quem trafega pelas principais ruas do bairro Santa Fé na manhã desta quarta-feira (22) está lento, especificamente na região do Parque das Nações Indígenas.

