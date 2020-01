Bairro Santa Luzia terá obras de pavimentação em março

As obras de drenagem e pavimentação no bairro Santa Luzia, que integram o Complexo Vila Nasser, etapa A, devem ser iniciadas em no máximo 40 dias, na primeira semana de março.

Foi publicado no Diário Oficial o extrato firmado com a Equipe Engenharia, nesta terça-feira (28), empresa vencedora da licitação. Serão investidos R$ 14.784.062,82 na pavimentação de 21 ruas, somando uma extensão de 9 quilômetros e o recapeamento das ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa. Na próxima semana, será assinada a ordem de serviço.

Está prevista a execução de 655 metros de drenagem e um piscinão para reter as águas pluviais. O piscinão será construído em uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade para reter 10 mil metros cúbicos de águas pluviais. A bacia de retenção vai segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará pela rede existente até a avenida Miguel Vieira e desembocará no córrego Imbirussu.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorense, o contrato foi formalizado no primeiro dia útil de 2020, após o processo licitatório ter sido aprovado pela Caixa Econômica Federal. A disputa na licitação reduziu em R$ 2,2 milhões, 13.34%, o orçamento de referência, fixado em R$ 17.059.903,64.

A obra no Santa Luzia chegou a ser retomada em 2017, mas acabou interrompida porque a empreiteira vencedora da primeira licitação pediu rescisão de contrato. Foi preciso refazer a planilha original, promover readequações no projeto antes da nova concorrência.

São Benedito, São Carlos, São Gregório, Adolfo Barbosa, Flávio Pedra, Santa Ana, Santa Barbara/Marcilio Cardoso, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emilia, Santa Gertrudes, Santa Isabel, Santa Madalena, Santa Marta, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre e Rua São Manoel serão as ruas pavimentadas.

Já as que serão recapeadas são as ruas Santa Rosa, São Ramão e Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira.

