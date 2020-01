Bairros da capital poderão ficar sem luz nos próximos dias; confira

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

De 9 a 15 de janeiro, bairros de Campo Grande e de cidades do interior receberão obras de manutenção e melhorias no sistema elétrico. Conforme a Energisa, que é responsável pelo serviço, este procedimento já ocorre periodicamente nos 74 municípios que a empresa atende em Mato Grosso do Sul.

O gerente do departamento da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa, Rodolfo Acialdi Pinheiro explica que esse trabalho compreende desde o deslocamento e a substituição dos postes, fios e cabos de média e baixa tensão, até à instalação de equipamentos mais modernos e ampliação da rede.

A maioria das obras são feitas por equipes especializadas, ainda com a rede de energia ligada. “No entanto, quando isso não é possível, por questões técnicas e de segurança, a Energisa faz um desligamento programado para executar as melhorias”, complementa Pinheiro.

O cronograma das manutenções preventivas na rede é divulgado por meio dos canais oficiais de atendimento, e também por outros meios, como os carros de som e veículos de comunicação de grande circulação, além do envio de cartas aos clientes.

A agenda de desligamentos programados pode ser consultada no site da Energisa encontrado aqui , pelo aplicativo Energisa ON e ainda pelo 0800 722 7272.

Confira abaixo o cronograma da Capital e do interior do estado:





