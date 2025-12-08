Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Balanço semanal: Batata-doce cai, enquanto jiló e cebola ficam mais caros na Ceasa/MS

Boletim de 8 a 13 de dezembro mostrou um cenário de contrastes no mercado hortifrutigranjeiro do Estado

08 dezembro 2025 - 16h43Taynara Menezes
A cebola nacional também pesou mais no bolsoA cebola nacional também pesou mais no bolso   (Foto: Divulgação )
Dr Canela

O boletim de preços da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) para o período de 8 a 13 de dezembro mostrou um cenário de contrastes no mercado hortifrutigranjeiro do Estado. A batata-doce foi o principal destaque entre as quedas, enquanto o jiló e a cebola registraram as maiores altas da semana.

Segundo a Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer), a batata-doce apresentou redução de 7,17%, passando de R$ 70,00 para R$ 65,00 no saco de 20 quilos. Apesar da oferta menor, a demanda não foi suficiente para sustentar preços mais altos.

A manga Tommy também ficou mais barata, caindo de R$ 40,00 para R$ 35,00 a caixa de 6 quilos devido ao aumento da oferta nas regiões produtoras. O quiabo seguiu a mesma tendência e teve queda de R$ 110,00 para R$ 100,00, favorecido pela ampliação da oferta.

No sentido oposto, o jiló liderou as altas da semana, com avanço de 16,67%, saltando de R$ 60,00 para R$ 70,00 na caixa de 15 quilos. A cebola nacional também pesou mais no bolso, passando de R$ 35,00 para R$ 40,00 o saco de 20 quilos, movimento provocado pela redução da oferta em razão das chuvas nas áreas produtoras.

A batata inglesa subiu de R$ 130,00 para R$ 140,00, influenciada pela baixa disponibilidade no mercado. Já o mamão formosa teve aumento de R$ 120,00 para R$ 130,00, reflexo da queda sazonal na oferta típica deste período.

As oscilações mostram o impacto direto das condições climáticas e das variações de produção sobre os preços, que seguem se ajustando semanalmente na Ceasa/MS.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (12) para aproveitar o Programa de Regularização Fiscal
Cidade
Atenção, contribuintes! Última semana para aproveitar Refis com até 80% de desconto
A Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do evento
Cidade
Papai Noel chega à sorveteria da Capital para celebrar o Natal
Sofá foi descartado irregularmente na via pública
Cidade
VÍDEO: Morador se indigna com descarte de sofá por motorista de picape em Campo Grande
As propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão
Cidade
Edital abre prazo de 5 dias para adoção de áreas públicas em Campo Grande
Fachada UPA
Cidade
Mais de 70 médicos são convocados para reforçar saúde na Capital
'Atestado Responsável' muda regras nas unidades de saúde da Capital
Cidade
'Atestado Responsável' muda regras nas unidades de saúde da Capital
Obras inacabadas ampliam risco e acumulam acidentes em vias de Campo Grande
Cidade
Obras inacabadas ampliam risco e acumulam acidentes em vias de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
O tráfego será monitorado por agentes de trânsito posicionados em oito pontos estratégicos.
Cidade
Centro terá interdições neste domingo para Operação Limpa Fios
MS-040 vai passar por nova pavimentação
Cidade
Nova pavimentação da MS-040 promete impulsionar economia entre Santa Rita e Brasilândia

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica