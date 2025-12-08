Balanço semanal: Batata-doce cai, enquanto jiló e cebola ficam mais caros na Ceasa/MS

O boletim de preços da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) para o período de 8 a 13 de dezembro mostrou um cenário de contrastes no mercado hortifrutigranjeiro do Estado. A batata-doce foi o principal destaque entre as quedas, enquanto o jiló e a cebola registraram as maiores altas da semana.

Segundo a Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer), a batata-doce apresentou redução de 7,17%, passando de R$ 70,00 para R$ 65,00 no saco de 20 quilos. Apesar da oferta menor, a demanda não foi suficiente para sustentar preços mais altos.

A manga Tommy também ficou mais barata, caindo de R$ 40,00 para R$ 35,00 a caixa de 6 quilos devido ao aumento da oferta nas regiões produtoras. O quiabo seguiu a mesma tendência e teve queda de R$ 110,00 para R$ 100,00, favorecido pela ampliação da oferta.

No sentido oposto, o jiló liderou as altas da semana, com avanço de 16,67%, saltando de R$ 60,00 para R$ 70,00 na caixa de 15 quilos. A cebola nacional também pesou mais no bolso, passando de R$ 35,00 para R$ 40,00 o saco de 20 quilos, movimento provocado pela redução da oferta em razão das chuvas nas áreas produtoras.

A batata inglesa subiu de R$ 130,00 para R$ 140,00, influenciada pela baixa disponibilidade no mercado. Já o mamão formosa teve aumento de R$ 120,00 para R$ 130,00, reflexo da queda sazonal na oferta típica deste período.

As oscilações mostram o impacto direto das condições climáticas e das variações de produção sobre os preços, que seguem se ajustando semanalmente na Ceasa/MS.

