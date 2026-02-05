Balneário de Bonito vai a leilão com lance inicial de R$ 15 milhões

Uma área rural com estrutura de balneário será colocada à venda por meio de leilão eletrônico em Bonito, principal destino de ecoturismo do país. O imóvel pertence ao SESC-MS e tem 35,15 hectares, com rios de águas cristalinas e quedas d’água. A disputa teve início na primeira semana de fevereiro e segue até o dia 25, às 14h, horário de Mato Grosso do Sul.

A propriedade é cortada pelos rios Formosinho e Anhumas e reúne diversas benfeitorias, como seis quiosques com churrasqueira, redário com capacidade para 25 redes, parque infantil, piscina, cozinha industrial e um salão principal que comporta até 120 pessoas. O acesso é feito pela Estrada da Fazenda São Geraldo, a pouco mais de 13 quilômetros da área urbana de Bonito, no mesmo trajeto que leva à Praia da Figueira.

Interessados podem agendar vistoria presencial para avaliar as condições do imóvel. As visitas ocorrem em dias úteis, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio com o SESC-MS, por telefone ou e-mail.

O leilão é conduzido pela Casa de Leilões, sob responsabilidade do leiloeiro oficial Gabriel Aude Leite de Araujo Silva. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de todo o país, com lance mínimo fixado em R$ 15 milhões.

O aviso do certame foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em 3 de fevereiro de 2026, e o edital está disponível no site da empresa leiloeira. Para acessar, basta clicar aqui.

