Banda CPM 22 participa de Festival na capital

Sarah Chaves, com informações do A Crítica

Campo Grande sediará pelo terceiro ano consecutivo o Distrito 67 Music Festival, o maior festival do universo custom de Mato Grosso do Sul. Nesta edição, além das bandas regionais haverá ainda a presença da banda CPM 22. O evento acontecerá dia 21 de setembro, no Rota Acústica.

Os portões serão abertos no dia 21 de setembro a partir do meio dia. Um dia inteiro dedicado ao universo custom. Os organizadores do evento fazem questão de privilegiar o cenário musical sul-mato-grossense. Integram a terceira edição, as bandas Blueasy, Corvo e os Malditos, Cassino Boogie e Naip. A atração nacional é a banda de hardcore melódico, CPM 22.

Apesar de utilizar a temática custom, ou seja, abordar o estilo de vida customizado, que envolve barba diferenciada, tatuagens, motos personalizadas, carros antigos, roupas e acessórios old school, o evento é aberto para todos os públicos. “O Distrito 67 Music Festival é voltado para todas as tribos, por motociclistas, apaixonados por tatuagem, por barbas estilosas, e por quem mais se interessar por este universo único e personalizado”, explicam os organizadores do evento.

Um Espaço kids vai garantir a diversão da criançada e a tranquilidade dos papais; lounges espalhados pela praça de alimentação para os momentos de descanso; gastronomia variada onde os visitantes poderão experimentar inclusive o varal pantaneiro, um delicioso churrasco com pitada pantaneira; estandes com serviços e produtos e até fazer uma tatuagem ou dar aquele trato na barba, será possível. Além de exposição de motos radicais para os apaixonados pelo universo.

Os ingressos já estão sendo vendidos

- 262 Kustom Shop – Loja 1, rua 13 de junho, 9450

- Rua Vitório Zeola, 428, Carandá Bosque, Loja 2

– Shopping Campo Grande, Loja 3

- El Camino Motos, rua Joaquim Murtinho, 2977

- Clan Bier, rua Dr. Zerbini, 464, Chácara Cachoeira, a partir das 18h).

Outra facilidade é a venda de ingressos online pelo Ingresso Nacional.

