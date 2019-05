Bandas e motoclube realizam show em prol das crianças da AACC

Na terça-feira (28) as bandas Moscas de Bar e Alvo Público em parceria com Dinossauros Tricicloclube promovem show beneficente em prol das crianças da AACC. As bandas vão animar a noite com muito rock n' roll. No repertório da banda Moscas de Bar, por exemplo, tem Beatles e Raul Seixas.

Para garantir o sucesso do evento, as bandas não cobrarão cachê e o ingresso será um brinquedo novo que deverá ser entregue no local.

Todos os brinquedos arrecadados serão doados para a AACC, instituição que atende crianças com câncer.

O show inicia às 20h. Haverá venda de cerveja e espetinho.

O Dinossauros Tricicloclube fica na rua R. Francisco Alves Castelo, 29 - Vila Ipiranga

